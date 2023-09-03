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Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı!

Başkan Erdoğan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı paylaştı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 23:52 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 00:06
Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takım'ımızı kutladı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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