Türkiye - Japonya CANLI İZLE | 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu 6. maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor.

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, Japonya'yı da mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Japonya maçı 23 Eylül Cumartesi günü TSİ 13:30'da başladı. Müsabaka TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

İŞTE SET SONUÇLARI

1. Set: Türkiye - Japonya

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)