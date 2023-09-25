Yenilmezler

2024 Paris Olimpiyat Oyunları vizesini alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, elemelerdeki son maçında da hata yapmadı. B Grubu'ndaki 7. karşılaşmasına Belçika karşısında çıkan Filenin Sultanları, 3-0 kazanarak grubu zirvede bitirdi. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan milliler, rakibi karşısında rahat bir galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, rakibi karşısında 25- 14, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-0'lık zafere uzanarak 7'de 7 yapmayı başardı.

BİR KUPA DAHA

Filenin Sultanları, aynı zamanda "Dünya Kupası" adıyla oynanan olimpiyat elemelerinde tüm karşılaşmalarını kazanan tek takım oldu. Organizasyonu 21 puanla namağlup zirvede tamamlayan milli takım, böylece 2023 Dünya Kupası'nı kazandı. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı da kazanarak dünyanın 1 numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Oyunları vizesi de aldığı 2023 sezonunu 3 kupayla tamamlayarak adını tarihe yazdırdı.

31 MAÇTA 28 GALİBİYET

Üst üste 22. galibiyetini alarak tarihi bir dönem yaşayan Filenin Sultanları, yaz döneminde 31 maça çıktı. Milliler, sadece 3 kez kaybetti. ABD, Japonya ve Polonya'ya yenilen Filenin Sultanları, daha sonra rakiplerini devirerek rövanşı aldı. Yaklaşık 7 ay milli maça çıkmayacak yıldızlar kulüplerindeki performansına odaklanacak.

ERİK DALI'YLA KUTLADI

A Milli Takımın yıldız oyuncuları grubu 7'de 7 yaparak bitirmenin mutluluğunu yaşadı. Milli voleybolcular, kendileriyle özdeşleşen şekilde neşeli bir kutlama yaptı. Soyunma odasında 'Erik Dalı' şarkısı eşliğinde dans ettiler. Milli takımın bu eğlenceli anları sosyal medyayı salladı.

DAVİDE SANTARELLİ: BEKLE BİZİ PARİS

A Milli Takımın Başantrenörü Daniele Santarelli tarihi dönemin baş mimarlarından oldu. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nın ardından Olimpiyat Oyunları vizesini de alan İtalyan hoca, Paris için oldukça iddialı... Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Santarelli, yeni hedefi de gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bekle bizi Paris, hayallerimizi gerçekleştirmeye geliyoruz" notunu düşerek paylaşım yaptı. Üst üste gelen zaferlerle kariyerinin en iyi dönemini Türkiye'de geçiren Santarelli, koleksiyonuna olimpiyat madalyası eklemek istiyor.

İKİNCİ BİLET BREZİLYA'NIN

Millilerin yer aldığı B Grubu'ndan Olimpiyat Oyunları'na katılacak ikinci takım belli oldu. Japonya ile Brezilya'nın mücadelesinden zaferle ayrılan taraf Sambacılar oldu. Tie-break'e giden maçta ev sahibini, 3-2 mağlup eden Brezilya gruptaki 6. galibiyetini aldı. Türkiye'nin ardından ikinci olarak Olimpiyat Oyunları vizesi aldı.