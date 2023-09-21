BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Brezilya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brezilya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BREZİLYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Brezilya Türkiye 22 Eylül Cuma günü saat 10:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.
BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
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