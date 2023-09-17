Filenin Sultanları Bulgaristan'ı 3-0 ile geçti!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılan karşılaşma, Filenin Sultanları'nın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
1. SET:
Türkiye: 25
Bulgaristan:20
2. SET:
Türkiye: 25
Bulgaristan:19
3. SET:
Türkiye: 25
Bulgaristan:15
Milli takımın olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:
19 Eylül:
07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül:
07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül:
10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül:
13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül:
10.00 Türkiye-Belçika