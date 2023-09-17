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Filenin Sultanları Bulgaristan'ı 3-0 ile geçti!

Son olarak Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Olimpiyat elemeleri kapsamında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Oldukça rahat bir maç çıkaran Filenin Sultanları maçı 3-0 kazandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 08:25 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 08:37
Filenin Sultanları Bulgaristan'ı 3-0 ile geçti!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılan karşılaşma, Filenin Sultanları'nın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

1. SET:

Türkiye: 25

Bulgaristan:20

2. SET:

Türkiye: 25

Bulgaristan:19

3. SET:

Türkiye: 25

Bulgaristan:15

Milli takımın olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:

19 Eylül:

07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül:

07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül:

10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül:

13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül:

10.00 Türkiye-Belçika

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