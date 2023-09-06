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Sırbistan Kadın Voleybol Milli Takımı ile Sırp medyasından Filenin Sultanları'na övgü

Sırbistan Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncuları ile Sırp medyası, Avrupa şampiyonu "Filenin Sultanları" için övgü dolu ifadeler kullandı. 2023 CEV Kadınlar Sırbistan Milli Takımı Kaptanı Maja Ognjenovic: "Avrupa şampiyonu unvanına layık bir rakibe kaybettiğimizi birkaç kez söyledim." İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 13:10
Sırbistan Kadın Voleybol Milli Takımı ile Sırp medyasından Filenin Sultanları'na övgü

Sırbistan Milli Takımı'nın oyuncuları, ülke basınına açıklamalarda bulunup, ay-yıldızlı ekibin performansını değerlendirdi.

Türkiye'de 7 yıl voleybol oynadığının altını çizen takım kaptanı Maja Ognjenovic, "Sistemlerini, spora ve voleybola yaptıkları yatırımları çok iyi biliyorum. Gerçekten kusursuz çalışan, eşi benzeri olmayan bir sistemleri var. En iyi kulüplerin neredeyse tamamının kendi voleybol okulları var." ifadelerini kullandı.

"Avrupa şampiyonu unvanına layık bir rakibe kaybettiğimizi birkaç kez söyledim." diyen Ognjenovic, "Gerçekten üst düzey isimlerden oluşan ciddi bir ekip. Ortaya yeni çıkan bir takıma değil, 2011'den bu yana düzenli olarak ve büyük müsabakalarda mücadele ettiğimiz bir ekibe yenildik. Bu yenilgi ne kadar acı verirse versin sürpriz değil." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl oynanan Dünya Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan Sırbistan'da en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Tijana Boskovic, maçın sonucunun kendilerine büyük hayal kırıklığı yaşattığını dile getirerek, "Bu altını çok istiyorduk. Sanırım bunu sahada da gösterdik. Gerçekten son ana kadar mücadele ettik. Rakibimizi tebrik etmeliyim. Harikaydılar." açıklamasını yaptı.

Sırp basını: "Bu sezonun neden onların sezonu olduğunu gösterdiler"

Sırp medyası, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan Avrupa Şampiyonası finaliyle ilgili haberlere yayımladı.

Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS), maç sonunda verdiği haberinde, "Brüksel, olağanüstü bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Türkiye, seyircilerin de büyük desteğiyle maçı tersine çevirerek kazanmayı başardı." yorumunda bulundu.

Blic gazetesi ise haberinde, "Sırbistan ve Türkiye, Brüksel'de tıklım tıklım dolu bir salonda muhteşem bir maç oynadı. Kızlarımız cesur bir rakibe karşı mücadele etti. Dünya şampiyonu, setlerde iki kez avantaj elde etti ancak Türk kadınları bu sezonun neden onların sezonu olduğunu gösterdi." ifadelerine yer verdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 Eylül'de oynanan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

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