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Metin'in yeni adresi Fransa

Son olarak Bursa BŞB forması giyen Metin Toy, kariyerinde yeni bir adım attı. 29 yaşındaki pasör çaprazının yeni durağı Fransa oldu. Metin, gelecek sezon Alterna Stade Poitevin'in başarısı için mücadele edecek. Kariyerinde Fenerbahçe, Halkbank ve İBB gibi takımlarda görev yapan tecrübeli oyuncu, 3 Türkiye Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 Challenge Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Metin'in yeni adresi Fransa
Son olarak Bursa BŞB forması giyen Metin Toy, kariyerinde yeni bir adım attı. 29 yaşındaki pasör çaprazının yeni durağı Fransa oldu. Metin, gelecek sezon Alterna Stade Poitevin'in başarısı için mücadele edecek. Kariyerinde Fenerbahçe, Halkbank ve İBB gibi takımlarda görev yapan tecrübeli oyuncu, 3 Türkiye Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 Challenge Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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