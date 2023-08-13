Gümüş kızlar İstanbul'da

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli takım, yurda döndü. Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde ABD'ye 3-2 mağlup olarak dünya ikincisi olan 19 Yaş Altı Milli Takımı, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Başantrenör Gökhan Durmaz, final maçını kıl payı kaçırdıklarını belirterek, "Önemli olan burada olmaktı. Bize bu desteği sağlayan başkanımıza ve federasyonumuza teşekkür ediyorum" dedi. Kaptan Eylül Durgun ise, "Birinci olmayı çok istiyorduk ama bir sonraki turnuvada çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu organizasyonda da ülkemizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli takım, yurda döndü. Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde ABD'ye 3-2 mağlup olarak dünya ikincisi olan 19 Yaş Altı Milli Takımı, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Başantrenör Gökhan Durmaz, final maçını kıl payı kaçırdıklarını belirterek, "Önemli olan burada olmaktı. Bize bu desteği sağlayan başkanımıza ve federasyonumuza teşekkür ediyorum" dedi. Kaptan Eylül Durgun ise, "Birinci olmayı çok istiyorduk ama bir sonraki turnuvada çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu organizasyonda da ülkemizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.