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Zirvenin sultanları

FIVB Milletler Ligi’nde Brezilya, İtalya ve ABD gibi güçlü rakiplerini dize getirip finale çıkan, finalde de turnuvanın favorilerinden Çin’i 3-1’le geçen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, destansı bir şampiyonluğa imza attı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Zirvenin sultanları
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Brezilya, İtalya ve ABD gibi güçlü rakiplerini dize getirmeyi başaran Filenin Sultanları, Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nda bu tarihi zaferle Türk voleybol tarihinde ilk kez dünya sıralamasında ilk basamağa çıktı. Millilerimiz, dünya sıralamasında 365.64 puanla dünyanın 1 numarası olarak adını yazdırdı. Filenin Sultanları'nda tarihi başarının mimarları arasında şampiyonanın en değerli oyuncusu (MVP) ve en iyi pasör çaprazı Melissa Vargas oldu. Gizem Örge en iyi libero, Zehra Güneş ise en iyi orta oyuncu seçildi. Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu ve Elif Şahin de kazandırdıkları sayılarla finale damga vuran isimler arasına adını yazdırdı.
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