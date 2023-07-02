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Filenin Sultanları'nın FIVB Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi çeyrek finalde İtalya ile eşleşti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 19:14
Filenin Sultanları'nın FIVB Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi İtalya oldu.

Milletler Ligi'nde lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan "Filenin Sultanları", 13-17 Temmuz tarihlerinde ABD'nin Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek.

Millilerin çeyrek finaldeki rakibi, lig etabını 21 puanla 6. sırada bitiren İtalya oldu. Ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde İtalya'yı geçmeyi başarırsa yarı finalde ABD-Japonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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