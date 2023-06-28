Haberler Voleybol JAPONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Japonya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? - TRT Spor canlı izle

JAPONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Japonya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? - TRT Spor canlı izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ile Japonya, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Japonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 09:56 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 10:10
JAPONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Japonya - Türkiye voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? - TRT Spor canlı izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü haftasında Japonya ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, Tayland'da haftanın üçüncü maçına çıkacak. Peki Japonya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JAPONYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FIVB Milletler Ligi Japonya - Türkiye maçı 28 Haziran 2023 Çarşamba günü, TSİ 13.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

JAPONYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

28 Haziran

13.00 Japonya-Türkiye

29 Haziran

16.30 Tayland-Türkiye

30 Haziran

16.30 Brezilya-Türkiye

2 Temmuz

09.00 Hırvatistan-Türkiye

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