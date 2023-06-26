Başkan Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik!

A Millî Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, turnuvada üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Filenin Efeleri için bir tebrik mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan, mesajında "CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, "Filenin Efeleri"ni yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, "Filenin Efeleri"ni yürekten tebrik ediyorum. 🏐🇹🇷 pic.twitter.com/oZ5qjT2is6— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 26, 2023