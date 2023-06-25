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Türkiye 3 - 2 Ukrayna (MAÇ SONUCU - ÖZET) Filenin Efeleri Altın Lig şampiyonu!

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek tarihinde 3. kez şampiyon oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 23:39 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 23:52
Türkiye 3 - 2 Ukrayna (MAÇ SONUCU - ÖZET) Filenin Efeleri Altın Lig şampiyonu!

2023 CEV Avrupa Altın Ligi final maçında A Milli Erkek Voleybol Takımımız ile Ukrayna karşı karşıya geldi.

Hırvatistan'ın Zagar kentindeki mücadelede ilk seti Ukrayna 25-14 kazandı.

Filenin Efeleri, ikinci seti 25-22 kazandı ve durum 1-1'e geldi. Üçüncü seti de 26-24 kazanan Milliler, 2-1 öne geçti.

4. set ise Ukrayna'nın üstünlüğüyle sona erdi ve durum 2-2'ye geldi.

Şampiyonu belirleyecek 5. seti kazanan Milliler turnuvayı şampiyon olarak bitirdi. Filenin Efeleri, tarihinde 3. kez CEV Avrupa Altın Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

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