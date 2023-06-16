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TRANSFER HABERİ | VakıfBank Sarah van Aalen'i kadrosuna kattı

Son CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, Hollandalı 23 yaşındaki pasör Sarah van Aalen ile sözleşme imzaladığını duyurdu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 19:52
TRANSFER HABERİ | VakıfBank Sarah van Aalen'i kadrosuna kattı

Son CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, Hollandalı 23 yaşındaki pasör Sarah van Aalen ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Van Aalen'in transferiyle ilgili sarı-siyahlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Önümüzdeki sezon birlikte yeni başarılara ulaşmak için sabırsızlanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hollandalı oyuncu, kariyerine VV Trivos Wijchen'de başladı. Daha sonra Talentteam Papendal, Sliedrecht Sport, USC Münster ve SC Potsdam formaları giyen Aalen, Hollanda'da lig, kupa ve süper kupa şampiyonlukları yaşarken, Potsdam ile Almanya Süper Kupası'nda da şampiyonluk sevinci yaşadı ve en değerli oyuncu seçildi.

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