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ABD TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | ABD - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

Milletler Ligi'nin dördüncü maçında filenin sultanları, ABD ile karşılaşacak. İlk karşılaşmada Güney Kore'yi ikinci maçında Sırbistan'ı yenen Filenin Sultanları üçüncü maçta Güney Kore'yi yendi. Milliler, kazanarak 4'te 4 yapmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, ABD - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 09:20 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 09:30
ABD TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | ABD - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

A Mİlli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin dördüncü maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. İlk üç maçında tattığı galibiyetlerle birlikte bu karşılaşmada dörtte dört yapmak isteyen milliler ABD'yi yenmenin peşinde. Peki Türkiye - ABD voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE ABD MAÇI CANLI İZLE

ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ABD - Türkiye maçı 4 Haziran Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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