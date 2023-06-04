ABD TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | ABD - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

A Mİlli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin dördüncü maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. İlk üç maçında tattığı galibiyetlerle birlikte bu karşılaşmada dörtte dört yapmak isteyen milliler ABD'yi yenmenin peşinde. Peki Türkiye - ABD voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE ABD MAÇI CANLI İZLE

ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ABD - Türkiye maçı 4 Haziran Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.