TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

A Mİlli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin üçüncü maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. İlk iki maçında tattığı galibiyetlerle birlikte bu karşılaşmada üçte üç yapmak isteyen milliler İtalya'yı yenmenin peşinde. Peki Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İtalya maçı 3 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.