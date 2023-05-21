Vargas’ın milli heyecanı

Türk vatandaşlığına geçen Melissa Vargas heyecanlı. Türkiye Kadın Milli Takımı’nın bir parçası olmanın kendisi için bir onur olduğunu söyleyen Vargas, “Takımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmak ve yeni ülkemi gururlandırmak için can atıyorum” açıklamasını yaptı. Filenin Sultanları’nın başantrenörü Daniele Santarelli “Melissa olağanüstü bir oyuncu ve onun bize katılması heyecan verici” diye konuştu.
Türk vatandaşlığına geçen Melissa Vargas heyecanlı. Türkiye Kadın Milli Takımı'nın bir parçası olmanın kendisi için bir onur olduğunu söyleyen Vargas, "Takımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmak ve yeni ülkemi gururlandırmak için can atıyorum" açıklamasını yaptı. Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli "Melissa olağanüstü bir oyuncu ve onun bize katılması heyecan verici" diye konuştu.