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Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet serisinde 3. maç yarın yapılacak!

Sultanlar Ligi'nin final serisinin 3. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin 2-0 önde olduğu seride 3 galibiyete ulaşacak takım Sultanlar Ligi şampiyonu olacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:22
Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet serisinde 3. maç yarın yapılacak!

Misli.com Sultanlar Ligi'nin final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor'dan yayımlanacak.

Final serisinde yapılan ilk 2 maçı 3-1 ve 3-2'lik skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, seride 2-0 önde bulunuyor. Beş maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 maçı kazanan takım, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Fenerbahçe, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda 5 sezon sonra şampiyonluğa ulaşacak. Eczacıbaşı ise kazanarak ümitlerini sürdürmeyi hedefliyor.



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