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Efeler Ligi'nde play-off maçlarının programı belli oldu!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluk ve klasman turunun play-off maç programı belli oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 17:24
Efeler Ligi'nde play-off maçlarının programı belli oldu!

Normal sezonu ilk sırada tamamlayan Halkbank ile takipçisi Ziraat Bankkart, play-off 1-4 etabında ev sahibi olma avantajını yakaladı. Play-off etabında 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. İlk iki maçta 2 galibiyete ulaşılamaması halinde finalist ekipler 3. karşılaşmada belli olacak.

Play-off 1-4 etabında ilk eşleşmenin mağlupları ise 3-4'üncülük maçında karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk ve klasman turu etabının maç programı şöyle:

23 NİSAN PAZAR:
17.30 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)

21.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)

26 NİSAN ÇARŞAMBA:
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

20.00 Arkas Spor-Halkbank (İzmir Atatürk)


5-8'İNCİLİK ETABININ MAÇ PROGRAMI
Ligde play-off 5-8'incilik sıralamasının maç programı da belli oldu. Bu karşılaşmalarda da 2 galibiyet alan ekip 5-6'ncılık maçına çıkacak. İlk eşleşmenin mağlupları ise 7-8'incilik mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

22 NİSAN CUMARTESİ:
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Cizre Belediyespor (Cengiz Göllü)

25 NİSAN SALI:
14.30 Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şırnak)

26 NİSAN ÇARŞAMBA:
18.00 TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta (Adilcevaz)

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