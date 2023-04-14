Final bileti Vakıf’ın

Voleybolda Kadınlar CEVŞampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, altın seti de 15-12 kazanarak finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. 22- 25, 14-25 ve 22-25'lik setlerle maçı 3-0 kazanan VakıfBank, çekişmeli geçen altın seti de 15-12 kazanarak tarihinde 9'uncu kez adını finale yazdırdı. VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.