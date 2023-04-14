Haberler Voleybol Final bileti Vakıf’ın

Final bileti Vakıf’ın

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, altın seti de 15-12 kazanarak finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. 22- 25, 14-25 ve 22-25'lik setlerle maçı 3-0 kazanan VakıfBank, çekişmeli geçen altın seti de 15-12 kazanarak tarihinde 9'uncu kez adını finale yazdırdı. VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 06:50
Final bileti Vakıf’ın
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, altın seti de 15-12 kazanarak finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. 22- 25, 14-25 ve 22-25'lik setlerle maçı 3-0 kazanan VakıfBank, çekişmeli geçen altın seti de 15-12 kazanarak tarihinde 9'uncu kez adını finale yazdırdı. VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.
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