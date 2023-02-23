Haberler Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçlarının programı belli oldu

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçlarının programı belli oldu

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak maçlar sonunda galip gelen 4 takım "Dörtlü Finale" yükselecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 22:10
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçlarının programı belli oldu

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak maçlar sonunda galip gelen 4 takım "Dörtlü Finale" yükselecek.

Maç programı şu şekilde:

7 Mart Salı:

17.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

8 Mart Çarşamba:

14.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

17.00 VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta (Vakıfbank)

17.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)

- Muhtemel eşleşmeler

Dörtlü Finalde ise muhtemel yarı final eşleşmeleri şu şekilde olacak:

VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta maçının galibi-Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Büyükşehir Belediyespor maçının galibi

Türk Hava Yolları-Kuzeyboru maçının galibi-Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçının galibi

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, aradığı sol beki Arjantin'de buldu! Masuaku'nun yerine o yıldız geliyor...
Kuruluş Osman ekibi “Hadi bir hayata dokunalım” deyip Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek oldu! Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy...
Jorge Jesus'un cezası açıklandı!
Kartal'a Arjantin'den sürpriz transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Stysiak ile anlaşıldı
Voleybol'da 8 takım liglerden çekiliyor
Adana iftar ve sahur vakti 10 Nisan Pazartesi
Son dakika Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı belli oldu!
Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı ne oldu?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio çeyrek finale yükseldi! Lazio çeyrek finale yükseldi! 22:50
Sevilla ilk maçın avantajıyla turladı! Sevilla ilk maçın avantajıyla turladı! 22:46
Juventus rahat bir şekilde turladı! Juventus rahat bir şekilde turladı! 22:44
Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final programı Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final programı 22:10
Kerem Kamal'dan altın madalya! Kerem Kamal'dan altın madalya! 20:53
Sergio Ramos milli takıma veda etti! Sergio Ramos milli takıma veda etti! 20:49
Daha Eski
Sivasspor'dan anlamlı maç! Sivasspor'dan anlamlı maç! 20:39
TFF'den maçlardan önce saygı duruşu kararı! TFF'den maçlardan önce saygı duruşu kararı! 20:34
UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman? UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman? 20:29
Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor 20:18
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? 20:13
Enner Valencia'nın menajeri konuştu! Enner Valencia'nın menajeri konuştu! 19:14