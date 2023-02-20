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Voleybolda 3 Türk takımı Avrupa’da mücadele edecek

Türkiye’yi, CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası’nda temsil eden Fenerbahçe, THY ve V.Bank, 21-22 Şubat tarihlerinde sahne alacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:12 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:15
Voleybolda 3 Türk takımı Avrupa’da mücadele edecek

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police ile deplasmanda karşılaşacak. THY ise CEV Kupası çeyrek final ilk müsabakasında yarın Fransız takımı Volley Mulhouse'un konuğu olacak. V.Bank da 22 Şubat Çarşamba günü CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu birinci maçında Polonya ekibi LKS Commercecon Lodz dış sahada mücadele edecek.

AVRUPA KUPALARINDA TÜRK TAKIMLARININ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE

CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu
21 Şubat Salı
20.00 Grupa Azoty Chemik Police - Fenerbahçe

22 Şubat Çarşamba
22.00 LKS Commercecon Lodz - V.Bank

CEV Kupası çeyrek final
21 Şubat Salı
21.00 Volley Mulhouse - THY

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