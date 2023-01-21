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Türkiye 3 - 0 Romanya (Maç sonucu ÖZET) Genç Sultanlar finalde!

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, Romanya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 20:50
Türkiye 3 - 0 Romanya (Maç sonucu ÖZET) Genç Sultanlar finalde!

Ankara'da düzenlenen organizasyonda milliler, TVF Beştepe Voleybol Salonu'nda yarı finalde Romanya'yla karşılaştı.

Maçı 25-15, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanan ay-yıldızlı takım adını finale yazdırdı.

17 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, finalde yarın Bulgaristan ile karşılaşacak. TVF Beştepe Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'da başlayacak.

Milli takım, Bulgaristan'ı yenmesi durumunda elemeleri şampiyon olarak tamamlayacak ve 11-22 Temmuz tarihlerinde Sırbistan ve Macaristan'ın ortaklaşa yapacağı 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek.

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