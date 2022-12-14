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Vakıfbank 3-0 Kuanysh Club (MAÇ SONUCU)

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda temsilcisimiz Vakıfbank Kazakistan ekibi Kuanysh Club'u 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 21:12
Vakıfbank 3-0 Kuanysh Club (MAÇ SONUCU)

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da bugün başlayan 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Kazakistan ekibi Kuanysh Club'u 3-0 yendi.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan B Grubu karşılaşmasının ilk setini VakıfBank 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar, ikinci sette de rakibine 25-15 üstünlük sağladı ve durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti 25-17 kazanan VakıfBank, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlı ekip, şampiyonanın açılış mücadelesinde A Grubu'nda Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi 3-0 yenen Eczacıbaşı Dynavit'ten sonra organizasyona üç puanla iyi bir başlangıç yaptı.

Türkiye'nin iki takımla temsil edildiği FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, yarın oynanacak Prosecco Doc Imoco Conegliano (İtalya)-Dentil Praia Clube (Brezilya) ve VakıfBank-Gerdau Minas (Brezilya) maçlarıyla devam edecek.

Organizasyon, 18 Aralık Pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.



Kaynak: AA
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