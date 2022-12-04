Altekma 0-3 Ziraat Bankkart (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ziraat Bankkart set vermeden kazandı!

AXA Sigorta Efeler Ligi 11. hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de ağırladığı Ziraat Bankkart'a 21-25, 16-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu
Altekma: Altay Demirci, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Souza (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Emir Pınar, Saar, Kerem Yaman, Umut Şahin)
Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra, Faik Samet Güneş (Berkay Bayraktar, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun, Hacı Şahin, Aykut Gedik)
Setler: 21-25, 16-25, 17-25
Süre: 76 dakika (27, 24, 25)