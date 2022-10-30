Şampiyon Fenerbahçe

Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Opet kazandı. 2021-22 sezonu Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Fenerbahçe Opet'i karşı karşıya getiren mücadele 82 dakika sürdü. Sarı lacivertliler setleri 23-25, 21-25 ve 21-25'lik skorlarla kazandı. Maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da protokol tribününden takip etti. Öte yandan Vakıfbank sporcuları salona "Özgürlüğümüzün en büyük güvencesi Cumhuriyetimizdir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun", sarı-lacivertliler ise "Cumhuriyetin feneri Fenerbahçe" yazılı afişlerle çıktı.