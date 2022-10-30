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Şampiyon Fenerbahçe

F.Bahçe, Spor Toto Şampiyonlar Kupası finalinde VakıfBank’ı yenerek kupayı müzesine götürdü...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 06:50
Şampiyon Fenerbahçe
Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Opet kazandı. 2021-22 sezonu Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Fenerbahçe Opet'i karşı karşıya getiren mücadele 82 dakika sürdü. Sarı lacivertliler setleri 23-25, 21-25 ve 21-25'lik skorlarla kazandı. Maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da protokol tribününden takip etti. Öte yandan Vakıfbank sporcuları salona "Özgürlüğümüzün en büyük güvencesi Cumhuriyetimizdir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun", sarı-lacivertliler ise "Cumhuriyetin feneri Fenerbahçe" yazılı afişlerle çıktı.
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