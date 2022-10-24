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Eczacı da bileti kaptı

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de A Grubu'nda Eczacıbaşı, Kuzeyboru'yu 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kuzeyboru da Eczacıbaşı'yla birlikte çeyrek bileti almayı başardı. C Grubu'nda da Nilüfer Bld.'yi 3-1 yenen Sarıyer Bld.'nin yanı sıra B Grubu'ndan da THY ile Aydın Büyükşehir Belediyespor çeyrek final vizesini aldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Eczacı da bileti kaptı
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de A Grubu'nda Eczacıbaşı, Kuzeyboru'yu 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kuzeyboru da Eczacıbaşı'yla birlikte çeyrek bileti almayı başardı. C Grubu'nda da Nilüfer Bld.'yi 3-1 yenen Sarıyer Bld.'nin yanı sıra B Grubu'ndan da THY ile Aydın Büyükşehir Belediyespor çeyrek final vizesini aldı.
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