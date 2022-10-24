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Çeyrek final tek maç

Kupa Voley'de gruplarda ilk iki sırayı alan toplam 6 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finale doğrudan katılan Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet seri başı olarak katılacak. Tek maç üzerinden yapılacak maçlar sonunda galip gelen 4 takım Dörtlü Finale yükselecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Çeyrek final tek maç
Kupa Voley'de gruplarda ilk iki sırayı alan toplam 6 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finale doğrudan katılan Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet seri başı olarak katılacak. Tek maç üzerinden yapılacak maçlar sonunda galip gelen 4 takım Dörtlü Finale yükselecek.
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