Çeyrek final tek maç

Kupa Voley'de gruplarda ilk iki sırayı alan toplam 6 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finale doğrudan katılan Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet seri başı olarak katılacak. Tek maç üzerinden yapılacak maçlar sonunda galip gelen 4 takım Dörtlü Finale yükselecek.
Kupa Voley'de gruplarda ilk iki sırayı alan toplam 6 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finale doğrudan katılan Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet seri başı olarak katılacak. Tek maç üzerinden yapılacak maçlar sonunda galip gelen 4 takım Dörtlü Finale yükselecek.