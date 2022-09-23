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Heyecan başlıyor

Türkiye’nin de mücadele edeceği Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası start alacak. Filenin Sultanları ilk maçında yarın Tayland ile karşılaşacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 06:50
Heyecan başlıyor

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün start alacak. Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 15 Ekim'e kadar sürecek organizsasyona Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 24 ülke katılacak. Polonya, Hırvatistan, Tayland, Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti ile aynı grupta olan milliler, organizasyonun ilk maçında yarın Tayland ile karşılaşacak. Karşılaşmaların ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek. İkinci etap karşılaşmaları, 4-9 Ekim arasında yapılacak .


A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Simge Akö: "Bir önceki Dünya Şampiyonası'nda madalya alamamış olmak, bize bu turnuvanın önemini anlatıyor. Adım adım gitmek istiyoruz" dedi.


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