Rakiplerimiz belli oldu

Busezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek 5 takımımızın rakipleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan kura sonucu belirlendi. Kadınlar kategorisinde Vakıfbank C Grubu'nda Novara (İtalya), SC Potsdam (Almanya) ve elemelerden gelecek takım ile eşleşti. Fenerbahçe D Grubu'nda Lodz (Polonya), MTV Stuttgart (Almanya) ve elemelerden gelecek takım ile buluştu. Eczacıbaşı ise Police (Polonya), Targoviste (Romanya) ve Plovdiv (Bulgaristan) ile eşleşti. Erkeklerde Halkbank B Grubu'nda Berlin Volleys (Almanya), Zawiercie (Polonya) ve elemelerden gelecek takım ile eşleşti. Ziraat ise E Gruub'nda Perugia (İtalya), Düren (Almanya) ve Ljubljana'yı (Slovenya) çekti.