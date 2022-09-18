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Rakiplerimiz belli oldu

Bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek 5 takımımızın rakipleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan kura sonucu belirlendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 06:50
Rakiplerimiz belli oldu
Bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek 5 takımımızın rakipleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan kura sonucu belirlendi. Kadınlar kategorisinde Vakıfbank C Grubu'nda Novara (İtalya), SC Potsdam (Almanya) ve elemelerden gelecek takım ile eşleşti. Fenerbahçe D Grubu'nda Lodz (Polonya), MTV Stuttgart (Almanya) ve elemelerden gelecek takım ile buluştu. Eczacıbaşı ise Police (Polonya), Targoviste (Romanya) ve Plovdiv (Bulgaristan) ile eşleşti. Erkeklerde Halkbank B Grubu'nda Berlin Volleys (Almanya), Zawiercie (Polonya) ve elemelerden gelecek takım ile eşleşti. Ziraat ise E Gruub'nda Perugia (İtalya), Düren (Almanya) ve Ljubljana'yı (Slovenya) çekti.
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