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Hande Baladın: Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, Dünya Voleybol Şampiyonası’na en hazır şekilde gitmek istediklerini ve bu kapsamda da hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 14:43
Hande Baladın: Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda smaçör Hande Baladın, hazırlık sürecini Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesine değerlendirdi.

Milli voleybolcu değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Dünya Şampiyonası hazırlıklarımız kapsamında ilk önce Fransa'ya giderek hazırlık maçları oynadık. Fransa'nın ardından da Amerika yolculuğumuz oldu. Orada da son olimpiyat şampiyonuna karşı üç tane hazırlık maçı oynadık. Her iki kampımızda bizim için verimli geçti. Bazı sıkıntılar yaşasak da takım halinde en iyi performansımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. Amerika kampımızdan sonra hazırlıklarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Antrenmanlarımız oldukça yoğun geçiyor. Antrenmanlarda eksiklerimizi görerek ve bu eksiklerimizin üzerinde çalışarak Dünya Şampiyonası için hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Önümüzde dört günlük bir İtalya kampımız var. Orada da İtalya, Sırbistan ve Polonya gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya geleceğiz. Oynayacağımız bu karşılaşmalar, Dünya Şampiyonası öncesinde son durumumuzu görmemiz açısından önemli olacak. Eksiklerimizi görerek, Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz."

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