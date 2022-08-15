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5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI | Filenin Sultanları altın madalyanın sahibi oldu!

Son dakika haberleri... 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı final maçında İran ile karşılaştı. Filenin Sultanları mücadeleden 3-0'lık üstünlükle galip ayrıldı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 21:16
5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI | Filenin Sultanları altın madalyanın sahibi oldu!

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın voleybolunda Türkiye, finalde İran'ı 3-0 yenerek altın madalya kazandı.

Salonun tamamına yakınını dolduran taraftarlar müthiş bir atmosfer oluşturdu. Milli voleybolcular da maçtan sonra büyük bir sevinç yaşarken, oyuncular taraftarlarla da mutluluğu karşılıklı tezahüratlarla paylaştılar.

Türkiye, altın madalyaya oynadığı hiçbir maçta rakibine set vermeden ulaştı.

Milli takım karşılaşmadan sonra düzenlenen törende altın madalyasını da aldı.

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