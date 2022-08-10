Haberler Voleybol Türkiye - Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri

Türkiye - Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri

Filenin Efeleri, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finallerine katılabilmek için 6-17 Ağustos tarihleri arasında mücadele edecek. İkinci karşılaşmasında Danimarka ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı için heyecanlı bekleyiş devam ederken; sporseverler için, 'Türkiye - Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ve Türkiye - Danimarka voleybol maçına dair detaylar haberimizde...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 13:00
Türkiye - Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri

Filenin Efeleri, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası elemelerinde ilk rakibi Azerbaycan'ı mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Danimarka ile çıkacağı maçta da kazanan taraf olmak için mücadele edecek. Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımımız, turnuvaya dahil olduğu A
Grubu'nda 2. maçına çıkacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye - Danimarka maçının saati ve hangi kanalda yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

TÜRKİYE - DANİMARKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Danimarka Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı 10 Ağustos Çarşamba günü saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka, Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Türkiye - Danimarka maçı TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

  • Arslan Ekşi
  • Arda Bostan
  • Adis Lagumdzija
  • Metin Toy
  • Burutay Subaşı
  • Baturalp Burak Güngör
  • Yasin Aydın
  • Mirza Lagundzija
  • Bedirhan Bülbül
  • Doğukan Ulu
  • Faik Samed Güneş
  • Volkan Döne
  • Berkay Bayraktar

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI'NIN ELEME TURU MAÇ PROGRAMI

  • 6 Ağustos (Bakü): 17.00 Azerbaycan-Türkiye
  • 10 Ağustos (İstanbul): 17.30 Türkiye-Danimarka
  • 14 Ağustos (Middelfart): 18.00 Danimarka-Türkiye
  • 17 Ağustos (İstanbul): Türkiye-Azerbaycan

A Milli Erkek Voleybol Takımı, elemelerde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.

DİĞER
Dağılan Hepsi grubunun Yasemin'i 10 yıl sonra geri döndü! Yasemin Yürük'ten 'Çok yalnız hissettim' itirafı!
Emirhan İlkhan'ın gidişi sonrası liste güncellendi! Tüm gözler İtalya'da: 7 yıldızımız boy gösterecek
G.Saray'da sıra ayrılacaklarda!
G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı! Maaş...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Haydi Efeler
Filenin Efeleri 3-0'la kazandı!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
DOLAR NE KADAR OLDU? Euro, dolar, sterlin kaç TL?
Kurye filminin konusu nedir?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransız futbolcu Paul Pogba'dan "Gazze" paylaşımı Fransız futbolcu Paul Pogba'dan "Gazze" paylaşımı 12:45
Tadic evinin önünde saldırıya uğradı! Son durumu... Tadic evinin önünde saldırıya uğradı! Son durumu... 12:25
4 büyüklerin toplam borcu belli oldu! 4 büyüklerin toplam borcu belli oldu! 12:22
1 ayrılık 1 transfer! Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a 1 ayrılık 1 transfer! Saiss'in arkadaşı Beşiktaş'a 12:20
REAL MADRID - FRANKFURT MAÇI CANLI İZLE REAL MADRID - FRANKFURT MAÇI CANLI İZLE 12:08
İsmail Köybaşı TFF 1. Lig'e! İsmail Köybaşı TFF 1. Lig'e! 12:02
Daha Eski
İrfan Can Kahveci çılgına döndü! F.Bahçe'de pişman mı? İrfan Can Kahveci çılgına döndü! F.Bahçe'de pişman mı? 11:52
Türkiye - Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 11:50
Menajeri resmen duyurdu! Ayrılık... Menajeri resmen duyurdu! Ayrılık... 11:37
Jesus'tan Henrique kararı! İşte Slovacko maçı 11'i Jesus'tan Henrique kararı! İşte Slovacko maçı 11'i 11:32
Guimaraes - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta? Guimaraes - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta? 11:06
TFF'den yabancı sayısı açıklaması! TFF'den yabancı sayısı açıklaması! 10:51