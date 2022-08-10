Türkiye - Danimarka voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri

Filenin Efeleri, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası elemelerinde ilk rakibi Azerbaycan'ı mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Danimarka ile çıkacağı maçta da kazanan taraf olmak için mücadele edecek. Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımımız, turnuvaya dahil olduğu A
Grubu'nda 2. maçına çıkacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye - Danimarka maçının saati ve hangi kanalda yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...
TÜRKİYE - DANİMARKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Danimarka Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı 10 Ağustos Çarşamba günü saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka, Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Türkiye - Danimarka maçı TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
- Arslan Ekşi
- Arda Bostan
- Adis Lagumdzija
- Metin Toy
- Burutay Subaşı
- Baturalp Burak Güngör
- Yasin Aydın
- Mirza Lagundzija
- Bedirhan Bülbül
- Doğukan Ulu
- Faik Samed Güneş
- Volkan Döne
- Berkay Bayraktar
A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI'NIN ELEME TURU MAÇ PROGRAMI
- 6 Ağustos (Bakü): 17.00 Azerbaycan-Türkiye
- 10 Ağustos (İstanbul): 17.30 Türkiye-Danimarka
- 14 Ağustos (Middelfart): 18.00 Danimarka-Türkiye
- 17 Ağustos (İstanbul): Türkiye-Azerbaycan
A Milli Erkek Voleybol Takımı, elemelerde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.