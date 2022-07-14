Türkiye - Tayland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Tayland kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Tayland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TÜRKİYE - TAYLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye - Tayland maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 18:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
|1
|Cansu Özbay
|Pasör
|2
|Elif Şahin
|Pasör
|3
|Ebrar Karakurt
|Pasör Çaprazı
|4
|Meryem Boz
|Pasör Çaprazı
|5
|Hande Baladın
|Smaçör
|6
|Tuğba Şenoğlu
|Smaçör
|7
|Saliha Şahin
|Smaçör
|8
|Meliha İsmailoğlu
|Smaçör
|9
|İlkin Aydın
|Smaçör
|10
|Eda Erdem Dündar
|Orta Oyuncu
|11
|Zehra Güneş
|Orta Oyuncu
|12
|Beyza Arıcı
|Orta Oyuncu
|13
|Simge Aköz
|Libero
|14
|Ayça Aykaç
|Libero
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