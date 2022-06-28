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A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde Kanada ile karşılaşacak

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2022 FIVB Milletler Ligi’nin 3. haftasının ilk maçında 29 Haziran Çarşamba günü Kanada ile karşılaşacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 10:47
A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde Kanada ile karşılaşacak

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2022 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında 29 Haziran Çarşamba günü Kanada ile karşılaşacak.

Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesi 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Kanada'nın Calgary kentinde yapılacak.

Milliler, 3. haftada ev sahibi Kanada'nın yanı sıra ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek.

Türkiye, geride kalan iki haftanın ardından 5 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucu elde ettiği 16 puanla sıralamada 5. sırada yer alıyor.

Kanada'da mücadele edecek milli takım kadrosunda bulunan sporcular ve Türkiye'nin maç programı (TSİ) şöyle:

"Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar."

MAÇ PROGRAMI

29 Haziran Çarşamba:

05.00 Kanada-Türkiye

30 Haziran Perşembe:

23.00 Türkiye-Hollanda

2 Temmuz Cumartesi:

02.00 Türkiye-Japonya

2 Temmuz Cumartesi:

23.00 Türkiye-ABD


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