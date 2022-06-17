Sırbistan - Türkiye voleybol maçı CANLI İZLE

Voleybol Miletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, Brezilya'daki ikinci maçında Sırbistan ile karşılaşıyor. Milliler 2. etaptaki ilk maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup olmuştu.
SIRBİSTAN-TÜRKİYE CANLI İZLE
SIRBİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sırbistan-Türkiye maçı saat 00.00'da başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:
|2.HAFTA (16-19 HAZİRAN / BRASILIA-BREZİLYA)
|16 Haziran 2022
|03.00
|Brezilya-Türkiye
|17 Haziran 2022
|24.00
|Sırbistan-Türkiye
|18 Haziran 2022
|24.00
|Almanya-Türkiye
|19 Haziran 2022
|22.00
|Türkiye-Güney Kore
|3.HAFTA (29 HAZİRAN-2 TEMMUZ / CALGARY-KANADA)
|29 Haziran 2022
|05.00
|Kanada-Türkiye
|30 Haziran 2022
|23.00
|Türkiye-Hollanda
|1 Temmuz 2022
|02.00
|Türkiye-Japonya
|2 Temmuz 2022
|23.00
|Türkiye-ABD