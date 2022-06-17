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Sırbistan - Türkiye voleybol maçı CANLI İZLE

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 2. etap 2. maçında Sırbistan ile karşılaşıyor. Sırbistan-Türkiye maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 00:40
Sırbistan - Türkiye voleybol maçı CANLI İZLE

Voleybol Miletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, Brezilya'daki ikinci maçında Sırbistan ile karşılaşıyor. Milliler 2. etaptaki ilk maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup olmuştu.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE CANLI İZLE

SIRBİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sırbistan-Türkiye maçı saat 00.00'da başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı şu şekilde:

2.HAFTA (16-19 HAZİRAN / BRASILIA-BREZİLYA)
16 Haziran 2022 03.00 Brezilya-Türkiye
17 Haziran 2022 24.00 Sırbistan-Türkiye
18 Haziran 2022 24.00 Almanya-Türkiye
19 Haziran 2022 22.00 Türkiye-Güney Kore
3.HAFTA (29 HAZİRAN-2 TEMMUZ / CALGARY-KANADA)
29 Haziran 2022 05.00 Kanada-Türkiye
30 Haziran 2022 23.00 Türkiye-Hollanda
1 Temmuz 2022 02.00 Türkiye-Japonya
2 Temmuz 2022 23.00 Türkiye-ABD
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