Heyecana devam

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı 2. maçında bugün VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Maç 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak. Final serisinin ilk maçını 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, 1-0 önde bulunuyor. Final etabında üç galibiyet alacak takım, şampiyonluğa ulaşacak. Ayrıca üçüncülük etabında ise Eczacıbaşı Dynavit ile THY ikinci maçta karşı karşıya gelecek. Seride 1-0 önde olan turuncu-beyazlılar, saat 15.00'teki mçta rakibini yenerse sezonu 3. tamamlayacak. THY kazanırsa seri 3. maça uzayacak.