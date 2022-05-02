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Fenerbahçe HDI Sigorta, ligi üçüncü sırada tamamladı

Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor'u 3-2 mağlup ederek, Efeler Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 19:08
Fenerbahçe HDI Sigorta, ligi üçüncü sırada tamamladı

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 3/4.'lük Etabı ikinci maçında Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde Arkas Spor'un konuğu olan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, ilk maçta 3-0'la geçtiği rakibini serinin ikinci maçında ise 3-2 mağlup etti ve lig üçüncüsü oldu.

Sarı-lacivertliler böylece önümüzdeki sezon CEV Cup'ta mücadele etmeye hak kazandı.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Yasin Okumuş, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Enis Ali Ay, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Candido, Hoag, Bertuğ Öndeş (Caner Dengin, Halit Kurtuluş, Erhan Hamarat, Burutay Subaşı)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouflakrani (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Muhammet Kaya, Hasan Sıkar, İzzet Ünver)

Setler: 19-25, 23-25, 25-20, 25-23, 13-15

Süre: 125 dakika (24, 30, 24, 29, 18)

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