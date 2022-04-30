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Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi play-off etabı 3'üncülük-4'üncülük ilk maçında Türk Hava Yolları'nı mağlup ederek seride öne geçti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 15:13
Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi play-off etabı 3'üncülük-4'üncülük ilk maçında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eczacıbaşı Dynavit - Türk Hava Yolları serisinin 2'nci karşılaşması, 3 Mayıs Salı günü saat 15:00'da Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Eczacıbaşı, bu karşılaşmayı da kazanması halinde sezonu 3'üncü sırada bitirecek.

SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu.
TÜRK HAVA YOLLARI: Carlini, Kingdon, Aslı, Polen, Orthmann, Bahar, Ceren (L), Şeyma, Ada, Van Ryk, İrem, Berin (L).
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Gözde, Fatma.
SETLER: 0-3 (18-25,19-25, 20-25)
SÜRE: 83 dakika (24,30,29)

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