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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Isabelle Haak ile yolların ayrıldığını açıkladı!

2019 tarihinden bu yana başarılı bir şekilde VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak ile yollar ayrıldı. VakıfBank, resmi sosyal medya hesaplarından oyuncu için veda açıklaması yayınladı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 14:16
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Isabelle Haak ile yolların ayrıldığını açıkladı!

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019'dan bu yana sarı-siyahlı formayı giyen İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak'a veda etti.

Kulübün yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

2019'da ailemize katılmasının ardından her geçen gün kendini geliştirerek kulüp tarihimizin özel ve unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Isabelle Haak'a veda ediyoruz. Sarı-siyahlı forma ile kazanmadığı kupa kalmayan, tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaştığımız kusursuz sezonda en skorer oyuncumuz olan, performansı kadar karakteri, sıcakkanlı yaklaşımı, çalışkanlığı ve mütevazılığı ile de tüm sporseverlerin gönlünü kazanan 'Kuzeyin Kraliçesine' teşekkür ediyoruz. Bella'mıza ailemize kattıkları için sevgilerimizi sunuyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Bella!

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