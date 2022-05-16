Voronkova iddialı

Eczacıbaşı Dynavit, Rus smaçör Irina Voronkova'yı renklerine bağladı. İstanbul'da 1995 yılında doğan Irina Voronkova, voleybola Rusya'da başladı ve kariyerinde Dinamo Moskova, Dinamo Kazan, Zarechie Odintsovo, Dinamo Kazan ve Lokomotiv Kaliningrad formalarını giydi. 27 yaşındaki oyuncu, "İddialı bir takıma geldim. Kendimi ispatlamak için elimden geleni yapacağım. Eczacıbaşı'nda şampiyonluklar yaşamak istiyorum" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
Eczacıbaşı Dynavit, Rus smaçör Irina Voronkova'yı renklerine bağladı. İstanbul'da 1995 yılında doğan Irina Voronkova, voleybola Rusya'da başladı ve kariyerinde Dinamo Moskova, Dinamo Kazan, Zarechie Odintsovo, Dinamo Kazan ve Lokomotiv Kaliningrad formalarını giydi. 27 yaşındaki oyuncu, "İddialı bir takıma geldim. Kendimi ispatlamak için elimden geleni yapacağım. Eczacıbaşı'nda şampiyonluklar yaşamak istiyorum" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.