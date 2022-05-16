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Egonu çalımı!

Sarı-siyahlılar, finalde devirdiği rakibiyle transferde de karşı karşıya geldi. F.Bahçe’nin söz kestiği İtalyan yıldız Paola Egonu’yla (23) anlaşma sağladı

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Egonu çalımı!
Voleybolda yılın transfer bombasını Vakıfbank patlatıyor. Final serisinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 13. şampiyonluğuna uzanan sarı-siyahlılar, dünyanın en iyi voleybolcusu olarak gösterilen Paola Egonu'yu kadrosuna katıyor. Vakıfbank, böylece Fenerbahçe'nin söz kestiği 23 yaşındaki yıldızı ezeli rakibinin elinden kapıyor.

Italyan ekibi Imoco Conegliano'da forma giyen Paola Egonu, takımıyla son maçına Vakıfbank karşısında çıkacak. 22 Mayıs'taki CEV Şampiyonlar Ligi finaline Slovenya'nın Ljubljana kenti ev sahipliği yapacak. Geçen sezon da iki ekip finalde kozlarını paylaşmış ve Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmuştu.
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