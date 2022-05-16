Lazareva ile devam

Sultanlar Ligi'ni 2. olarak bitiren F.Bahçe'de, yeni sezon için kadro çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında takıma katılan Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yla sözleşme uzattı. 25 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon da sarı-lacivertli takımın başarısı için ter dökecek. Krasnoyarsk, Dinamo Moskova, Le Cannet ve Altos formaları giyen Lazareva, 3 Rusya Ligi, 1 Rusya Kupası ve 2 Rusya Süper Kupası kazandı. F.Bahçe ile de Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ve ligde gümüş madalya aldı.
Sultanlar Ligi'ni 2. olarak bitiren F.Bahçe'de, yeni sezon için kadro çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında takıma katılan Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yla sözleşme uzattı. 25 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon da sarı-lacivertli takımın başarısı için ter dökecek. Krasnoyarsk, Dinamo Moskova, Le Cannet ve Altos formaları giyen Lazareva, 3 Rusya Ligi, 1 Rusya Kupası ve 2 Rusya Süper Kupası kazandı. F.Bahçe ile de Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ve ligde gümüş madalya aldı.