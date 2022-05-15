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Her maç çok önemli

“Kadroyu geçen yıla bakarak oluşturduk. Mümkün olduğu kadar maç kazanmamız gerek. Çünkü yeni olimpik puanlama sisteminde her maçın çok büyük önemi var”

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Her maç çok önemli

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, kadronun geçen yıl milli takımda neler yapıldığına bakılarak oluşturulduğunu belirtti. Guidetti şunları kaydetti: "Geçtiğimiz milli takım sezonunda başarılı bir yaz geçiren ana kadroyu korumak hem de geride bıraktığımız sezon boyunca ligde iyi performans sergileyen oyuncuları bu kadroya eklemeyi amaçladık.

BİZE GÜVENİN

Geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yaz da iki ayrı takım oluşturduk. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için açıklanan yeni puanlama sisteminden ötürü Miletler Ligi'nde ilk haftada oynayacağımız karşılaşmalara hazırlık dönemi olarak bakmayacağız. Mümkün olduğu kadar maç kazanmamız gerekiyor çünkü yeni olimpik puanlama sisteminde her maçın çok büyük önemi var. Türk halkı bize güvensin."

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