Millilerin kadrosu açıklandı

SON DAKİKA
5
"Filenin Sultanları", Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran'da Ankara'da, ikinci haftasında 14-19 Haziran'da Brezilya'nın başkenti Brasilia'da, üçüncü haftasında da Kanada'nın Calgary kentinde mücadele edecek. 2022 FIVB Miletler Ligi Finalleri ise 13-17 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Kadroda şu oyuncular bulunuyor: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Ceren Kapucu, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar.