Aslan'dan geçit yok

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Allpower Akü Cizre Belediye'yi evinde 3-1'lik skorla devirdi. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı- kırmızılılar, ilk seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti. Konuk ekip çekişmeli geçen ikinci seti 25-23 kazandı ve durumu eşitledi: 1-1. Ardından maça ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar, 25- 22'lik skorla tekrar öne geçti: 2-1. Aslan, dördüncü sette 25-17'yle üstünlük kurdu ve mücadeleden 3-1'lik zaferle ayrıldı. Efeler Ligi'ndeki 11. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Afyon Belediye'ye konuk olacak. 13. kez kaybeden Cizre ise Ziraat Bankkart'ı ağırlayacak.