Efeler turladı

Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeye sahne olan ilk seti ay-yıldızlı ekip, 25-22 kazandı. Milli takım, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci seti 25-12 almasını bildi.

SON RAKİP FİNLANDİYA

Üstün oyununu sürdüren milliler, üçüncü seti de 25-15 kazandı ve salondan 3-0 galip ayrıldı. Milli takımda Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı. Bitime iki maç kala üst tura yükselmeyi garantileyen Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak. Son maç ise çarşamba günü Finlandiya ile olacak.