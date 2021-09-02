Haberler Voleybol Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Kadın Voleybol Takımı

Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Kadın Voleybol Takımı

Türkiye Sırbistan voleybol maçı: Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu'nda mücadele eden Filenin Sultanları, 5 maçının tümünü kazanarak grubu lider tamamlamıştı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız son 16 turunda Çekya'yı eleyerek adını çeyrek finale, Polonya'yı yenerek de yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Sırbistan ile mücadele edecek. Peki Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 00:46
Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Kadın Voleybol Takımı

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Çeykya ve Polonya'yı yenerek yarı finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Sırbistan ile eşleşen milliler, final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Sırbistan voleybol maçı 3 Eylül Cuma günü saat 18:00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.

BU SEFER KAZANMAK İSTİYORUZ!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

GÖZLER HOLLANDA - İTALYA MAÇINDA!

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak. Filenin Sultanları'nın rakibi bu maç ile belli olacak.

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