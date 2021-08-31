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Türkiye A Milli Kadın Voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Polonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ardından CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele ediyor. D grubunda oynanan tüm maçları kazanan Türkiye, son 16 turunda Çekya'yı yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Filenin Sultanları, Polonya ile karşılaşacak ve kazanarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyorve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 18:05
Türkiye A Milli Kadın Voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Polonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çeykya'yı yenerek Çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 20.30'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

FİLENİN SULTANLARI'NDAN VİDEOLU ÇAĞRI!

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final Turu'nda Polonya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, maç öncesi video mesaj ile sporseverlerden destek istedi. Takım kaptanı Eda Erdem, Yasemin Güveli, Cansu Özbay ve Buse Ünal 'ın yer aldığı videoda, "Bizi izlemeyi unutmayın" ifadelsi kullanıldı.

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