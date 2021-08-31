Türkiye A Milli Kadın Voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Polonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çeykya'yı yenerek Çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 20.30'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

FİLENİN SULTANLARI'NDAN VİDEOLU ÇAĞRI!

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final Turu'nda Polonya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, maç öncesi video mesaj ile sporseverlerden destek istedi. Takım kaptanı Eda Erdem, Yasemin Güveli, Cansu Özbay ve Buse Ünal 'ın yer aldığı videoda, "Bizi izlemeyi unutmayın" ifadelsi kullanıldı.