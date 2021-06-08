Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Rusya'yı mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki son maçında Rusya'yı 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 15-7'lik set skorlarıyla 3-2 mağlup etti.



Millilerde karşılaşmanın en skorer ismi 25 sayıyla Ebrar olurken ona; Eda 17, Tuğba 16, Zehra 10, Cansu 7, Meryem 5, Meliha 4, Hande 3, Naz, Aslı ve Kübra 1 sayıyla eşlik etti.



Türkiye, Milletler Ligi'nin dördüncü haftasına 12 Haziran Cumartesi günü oynayacağı Japonya karşılaşmasıyla başlayacak.