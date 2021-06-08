Haberler Voleybol Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Rusya'yı mağlup etti

Son dakika spor haberi: 'mız 'yı mağlup etti

Son dakika spor haberi: 'nde 'mız, 'yı 3-2 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 15:56 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 16:19
Son dakika spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Rusya'yı mağlup etti

, 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki son maçında 'yı 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 15-7'lik set skorlarıyla 3-2 mağlup etti.

Millilerde karşılaşmanın en skorer ismi 25 sayıyla Ebrar olurken ona; Eda 17, Tuğba 16, Zehra 10, Cansu 7, Meryem 5, Meliha 4, Hande 3, Naz, Aslı ve Kübra 1 sayıyla eşlik etti.

Türkiye, Milletler Ligi'nin dördüncü haftasına 12 Haziran Cumartesi günü oynayacağı Japonya karşılaşmasıyla başlayacak.

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